Akasha Guinguette Le Ponton Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Akasha Guinguette Le Ponton Orléans, 29 juillet 2023, Orléans. Akasha Samedi 29 juillet, 20h30 Guinguette Le Ponton gratuit Mélodies aériennes, influences indie pop mais aussi afro jazz au service d’un univers poétique, Akasha vient illuminer le Ponton de sa présence et de son timbre de voix uniques. Une artiste authentique à découvrir absolument ! Guinguette Le Ponton Quai du Châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T20:30:00+02:00 – 2023-07-29T22:00:00+02:00

2023-07-29T20:30:00+02:00 – 2023-07-29T22:00:00+02:00 concert musique DR Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Guinguette Le Ponton Adresse Quai du Châtelet Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Guinguette Le Ponton Orléans

Guinguette Le Ponton Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/