Guinche avec Planète Claire Guinguette Le Ponton Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Guinche avec Planète Claire Guinguette Le Ponton Orléans, 27 juillet 2023, Orléans. Guinche avec Planète Claire Jeudi 27 juillet, 20h30 Guinguette Le Ponton gratuit Derrière l’enseigne du disquaire Planète Claire se cache Roger qui diffuse l’amour du bon son depuis 1992 à Orléans. Il viendra poser ses disques (que de pépites !) au Ponton pour vous faire danser. Cet homme-là est un magicien auquel vous ne pourrez résister… Guinguette Le Ponton Quai du Châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T20:30:00+02:00 – 2023-07-27T23:30:00+02:00

2023-07-27T20:30:00+02:00 – 2023-07-27T23:30:00+02:00 danse mix DR Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Guinguette Le Ponton Adresse Quai du Châtelet Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Guinguette Le Ponton Orléans

Guinguette Le Ponton Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/