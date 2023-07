Projection Nanani Nananard : L’attaque des donuts tueurs Guinguette Le Ponton Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Projection Nanani Nananard : L’attaque des donuts tueurs Guinguette Le Ponton Orléans, 26 juillet 2023, Orléans. Projection Nanani Nananard : L’attaque des donuts tueurs Mercredi 26 juillet, 21h00 Guinguette Le Ponton Nanani Nananard est une association orléanaise créée par une bande de copains spécialisée dans la projection de nanars, ces films tellement ratés qu’ils en deviennent passionnants. Au programme, le chef-d’œuvre L’attaque des donuts tueurs, sorti en 2016. Pitch : dans une petite ville des États-Unis, une expérience scientifique qui tourne mal, donne naissance à des donuts assoiffés de chair humaine… Un nanar complètement barré à prendre au 100e degré, mais qui fait honneur aux comédies de série Z des années 90. Un régal ! Guinguette Le Ponton Quai du Châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

