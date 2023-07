Soirée blind test avec La Charcuterie Musicale Guinguette Le Ponton Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Soirée blind test avec La Charcuterie Musicale Guinguette Le Ponton Orléans, 22 juillet 2023, Orléans. Soirée blind test avec La Charcuterie Musicale Samedi 22 juillet, 20h30 Guinguette Le Ponton gratuit Association de bienfêteurs qui maîtrise lard d’ambiancer toutes les générations en revisitant le concept du blind test pour en faire un dancefloor original et déjanté. La Charcuterie Musicale a enflammé la guinguette en 2022. Nous n’avons pas résisté à la tentation de les inviter à remettre ça ! Les parties d’une quinzaine de minutes se terminent toujours par un heureux gagnant qui remporte un florilège de cadeaux maison… que les meilleurs gagnent ! Guinguette Le Ponton Quai du Châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

