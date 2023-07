Opsa Dehëli Guinguette Le Ponton Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Opsa Dehëli Guinguette Le Ponton Orléans, 14 juillet 2023, Orléans. Opsa Dehëli Vendredi 14 juillet, 20h30 Guinguette Le Ponton Gratuit L’orchestre nomade, pétri de toutes les cultures et de la générosité du monde, impulse une fête irrésistible, faisant de chacun de ses concerts une épopée entreprise à un rythme effréné ! Une énergie contagieuse dans un hymne tzigane ou une cumbia endiablée. Lorsque Opsa Dehëli ouvre les boîtes de ses instruments, ce sont toutes les musiques du monde qui s’en échappent et s’enflamment le temps d’une soirée. Guinguette Le Ponton Quai du Châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

