Orléans Guinche avec La Classe Internationale Guinguette Le Ponton Orléans, 10 juin 2023, Orléans. Guinche avec La Classe Internationale Samedi 10 juin, 20h30 Guinguette Le Ponton Gratuit Le collectif orléanais, qui anime une émission sur Radio Campus, se met aux platines pour ambiancer le Ponton à grand renfort de groove planétaire ! La Classe Internationale explore le monde des musiques : Afrobeat de bon goût, Funk polonais, Rap cambodgien, Garage pakistanais, Cumbia bavaroise, intifada Électronique et Soul de partout. La Classe Internationale, c’est comme le chocolat, ça va direct dans les hanches ! Guinguette Le Ponton Quai du Châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T23:30:00+02:00

