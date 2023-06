Gumbo Jam Guinguette Le Ponton Orléans, 8 juin 2023, Orléans.

Gumbo Jam Jeudi 8 juin, 20h30 Guinguette Le Ponton Gratuit

Troupe de huit artistes amoureux du hip-hop autant que du swing et mêlant musique et danse, Gumbo Jam s’emploie à fusionner corps et instruments au service d’un regard nouveau porté sur la musique afro-américaine. Puisant ses premières influences dans la musique New Orleans, le groupe tire son nom du plat typique de Louisiane.

Plus qu’un spectacle, Gumbo Jam se dévoile comme un mélange et un combo de saveurs douces et enivrantes, épicées et piquantes.

Guinguette Le Ponton Quai du Châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T20:30:00+02:00 – 2023-06-08T22:00:00+02:00

2023-06-08T20:30:00+02:00 – 2023-06-08T22:00:00+02:00

concert musique

DR