Guinche avec Davjazz Masterfonk Guinguette Le Ponton Orléans, 3 juin 2023, Orléans.

Guinche avec Davjazz Masterfonk Samedi 3 juin, 20h30 Guinguette Le Ponton Gratuit

Depuis son plus jeune âge, Davjazz est nourri et bercé par le son des vinyles que faisaient tourner ses oncles et tantes dans les années 70. Passé par Radio Campus Orléans, Rinse France et bien d’autres avec le fameux Masterfonk Show, ce Dj et chineur de vinyles, figure incontournable de la funk à Paris, diffuse ses pépites musicales depuis 1993.

Guinguette Le Ponton Quai du Châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T20:30:00+02:00 – 2023-06-03T23:30:00+02:00

musique danse

DR