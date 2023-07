SHAMO SOLO – CONCERT Guinguette La Guinch’ette Montrelais, 28 juillet 2023, Montrelais.

Montrelais,Loire-Atlantique

Équipé de sa LoopStation, de sa Trompette et de matériel ultra-sophistiqué, ce multi-instrumentiste fait bouger les têtes de Tatouine à Kingston, en passant par la Guinchette. Gratuit..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

Guinguette La Guinch’ette Rue de l’Abbaye

Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Equipped with his LoopStation, trumpet and ultra-sophisticated gear, this multi-instrumentalist gets heads bobbing from Tatouine to Kingston, via the Guinchette. Free admission.

Equipado con su LoopStation, su trompeta y su equipo ultrasofisticado, este multiinstrumentista sacudirá cabezas desde Tatouine hasta Kingston, pasando por La Guinchette. Entrada gratuita.

Ausgestattet mit seiner LoopStation, seiner Trompete und ultra-sophistiziertem Equipment bringt dieser Multi-Instrumentalist die Köpfe von Tatouine über Guinchette bis Kingston in Bewegung. Kostenlos.

