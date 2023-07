POIVRE ET SABLE – CONCERT Guinguette La Guinch’ette Montrelais, 9 juillet 2023, Montrelais.

Montrelais,Loire-Atlantique

´´Poivre et Sable ´´est composé de trois copains d’enfance qui ont traîné leurs gambettes sur les grèves de la Meilleraie. Gratuit..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 20:00:00. .

Guinguette La Guinch’ette Rue de l’Abbaye

Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



poivre et Sable » (Pepper and Sand) is made up of three childhood pals who dragged their legs on the shores of La Meilleraie. Free admission.

poivre et Sable » (Pimienta y arena) está formado por tres amigos de la infancia que arrastraban las piernas a orillas de La Meilleraie. Entrada gratuita.

poivre et Sable »Pfeffer und Sand » besteht aus drei Freunden aus der Kindheit, die ihre Beine auf den Streiks von La Meilleraie mitgeschleppt haben. Kostenlos.

