LA CARAVANE MAGIQUE – SPECTACLE Guinguette La Guinch’ette Montrelais, 9 juillet 2023, Montrelais.

Montrelais,Loire-Atlantique

Le public entre dans la caravane et assiste à un spectacle original de magie et lumière noire. 30 minutes de spectacle pour petits et grands. Gratuit..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 18:00:00. .

Guinguette La Guinch’ette Rue de l’Abbaye

Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The audience enters the caravan to witness an original black-light magic show. 30-minute show for young and old. Free admission.

El público entra en la caravana y asiste a un original espectáculo de magia y luz negra. un espectáculo de 30 minutos para todas las edades. Entrada gratuita.

Das Publikum betritt den Wohnwagen und erlebt eine originelle Show aus Magie und Schwarzlicht. 30 Minuten Show für Groß und Klein. Kostenlos.

