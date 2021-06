Guinguette Hauts de Bienne, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Hauts de Bienne.

Guinguette 2021-07-02 – 2021-07-02 Place Jean Jaurès Centre ville

Hauts de Bienne Jura

Rendez-vous sur le parvis de le mairie pour profiter de la musique, danser et vous restaurer, le tout dans une ambiance conviviale où le partage et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous. Avec buvette et restauration.

