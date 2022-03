Guinguette Far west Fabrique des savoirs Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Guinguette Far west Fabrique des savoirs, 17 avril 2022, Elbeuf. Guinguette Far west

Fabrique des savoirs, le dimanche 17 avril à 14:30

Pour faire revivre le Wild West Show à Elbeuf, rien de tel qu’une guinguette Far West avec de la musique pop country, des ateliers en famille et d’autres surprises… Yee ha !

Gratuit, en continu jusqu’à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T14:30:00 2022-04-17T16:00:00

