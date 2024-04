Guinguette et concert Saint-Mesmin, mercredi 21 août 2024.

Guinguette et concert Saint-Mesmin Dordogne

Programmation musicale à venir.

Avec la guinguette à roulettes des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 18:00:00

fin : 2024-08-21

Place de l’église

Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laguinguettearoulettes24@gmail.com

