Guinguette et concert La PhÖnK Moulin de la Baysse Excideuil, vendredi 6 septembre 2024.

Guinguette et concert La PhÖnK Moulin de la Baysse Excideuil Dordogne

La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.

Concert à 20h30 avec « La PhÖnK », Groove, Jazz, Funk, Latin, Reggae… un vrai tout est permis difficile à étiqueter Juste Groove

La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.

Concert à 20h30 avec « La PhÖnK », Groove, Jazz, Funk, Latin, Reggae… un vrai tout est permis difficile à étiqueter Juste Groove.

En plus des soirées concerts, la guinguette est ouverte au moulin de la Baysse du lundi au jeudi à partir de 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-06 18:00:00

fin : 2024-09-06

Moulin de la Baysse Allée Dujarric de la Rivière

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laguinguettearoulettes24@gmail.com

L’événement Guinguette et concert La PhÖnK Excideuil a été mis à jour le 2024-04-06 par Isle-Auvézère