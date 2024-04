Guinguette et concert Cottish Connexion Rue du stade Excideuil, mercredi 3 juillet 2024.

Guinguette et concert Cottish Connexion Rue du stade Excideuil Dordogne

Guinguette au bord de l’eau. A manger et à boire, produits locaux, convivialité.

Concert avec « Cottish Connexion », duo guitare voix aux influences Soul Funk Reggae.

En plus des soirées concert, la guinguette à roulettes est présente au moulin de la Baysse à Excideuil pendant l’été du lundi au jeudi.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 18:00:00

fin : 2024-07-03

Rue du stade Moulin de la Baysse

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine guinguettearoulettes24@gmail.com

L'événement Guinguette et concert Cottish Connexion Excideuil a été mis à jour le 2024-04-06