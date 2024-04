Guinguette et concert Bal paysan Savignac-Lédrier, dimanche 22 septembre 2024.

Guinguette et concert Bal paysan Savignac-Lédrier Dordogne

Bal Paysan avec HK et les saltimbanques.

Avec la guinguette à roulettes des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.

Bal Paysan avec HK et les saltimbanques.

Avec la guinguette à roulettes des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 18:00:00

fin : 2024-09-22

Savignac-Lédrier 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laguinguettearoulettes24@gmail.com

L’événement Guinguette et concert Bal paysan Savignac-Lédrier a été mis à jour le 2024-04-06 par Isle-Auvézère