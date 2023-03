Fanfare « Les lapins superstars » GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Saint-Fargeau Catégories d’Évènement: Saint-Fargeau

Yonne

Fanfare « Les lapins superstars » GUINGUETTE EN SCÈNE!, 7 juillet 2023, Saint-Fargeau Saint-Fargeau. Fanfare « Les lapins superstars » EUR D185 GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne GUINGUETTE EN SCÈNE! D185

2023-07-07 – 2023-07-07

GUINGUETTE EN SCÈNE! D185

Saint-Fargeau

Yonne Saint-Fargeau . EUR Les lapins qui font rimer Fanfare avec Superstar et cuivrasse avec grande classe vous emmènent dans leur labyrinthe musical plein de surprises. https://www.facebook.com/assomammouth GUINGUETTE EN SCÈNE! D185 Saint-Fargeau

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Fargeau, Yonne Autres Lieu Saint-Fargeau Adresse Saint-Fargeau Yonne GUINGUETTE EN SCÈNE! D185 Ville Saint-Fargeau Saint-Fargeau Departement Yonne Tarif EUR Lieu Ville GUINGUETTE EN SCÈNE! D185 Saint-Fargeau

Saint-Fargeau Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-fargeau saint-fargeau/

Fanfare « Les lapins superstars » GUINGUETTE EN SCÈNE! 2023-07-07 was last modified: by Fanfare « Les lapins superstars » GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 7 juillet 2023 D185 GUINGUETTE EN SCENE! Saint-Fargeau Yonne GUINGUETTE EN SCENE! Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne

Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne