Guinguette en scène ! Saint-Fargeau Saint-Fargeau Catégories d’évènement: Saint-Fargeau

Yonne

Guinguette en scène ! Saint-Fargeau, 4 juin 2022, Saint-Fargeau. Guinguette en scène ! Lac du Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE – Spectacles- Bals- Concerts. Saint-Fargeau

2022-06-04 12:00:00 – 2022-08-31 Lac du Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE – Spectacles- Bals- Concerts.

Saint-Fargeau Yonne EUR 6 20 La Guinguette en Scène !

Un nouvel espace dédié au spectacle vivant sous chapiteau au Lac du Bourdon où toutes sortes d’activités culturelles s’y passeront pendant 3 mois.

Au programme : des spectacles, de l’art de rue, des ateliers et des concerts.

Nous serons ouverts du 4 Juin au 31 Août de midi à minuit du Mercredi au Dimanche.

Sur place nous ouvrirons un Bar et un espace restauration BIO & LOCAL !

Vous allez adorer ! http://www.mammouth-fest.fr/ La Guinguette en Scène !

Un nouvel espace dédié au spectacle vivant sous chapiteau au Lac du Bourdon où toutes sortes d’activités culturelles s’y passeront pendant 3 mois.

Au programme : des spectacles, de l’art de rue, des ateliers et des concerts.

Nous serons ouverts du 4 Juin au 31 Août de midi à minuit du Mercredi au Dimanche.

Sur place nous ouvrirons un Bar et un espace restauration BIO & LOCAL !

Vous allez adorer ! Lac du Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE – Spectacles- Bals- Concerts. Saint-Fargeau

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Fargeau, Yonne Autres Lieu Saint-Fargeau Adresse Lac du Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE - Spectacles- Bals- Concerts. Ville Saint-Fargeau lieuville Lac du Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE - Spectacles- Bals- Concerts. Saint-Fargeau Departement Yonne

Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-fargeau/

Guinguette en scène ! Saint-Fargeau 2022-06-04 was last modified: by Guinguette en scène ! Saint-Fargeau Saint-Fargeau 4 juin 2022 Saint-Fargeau Yonne

Saint-Fargeau Yonne