Guinguette Effet Mer Cherbourg-en-Cotentin, 4 août 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Guinguette Effet Mer

Avenue du Président Menut Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-Octeville Avenue du Président Menut

2022-08-04 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-07 23:00:00 23:00:00

Cherbourg-Octeville Avenue du Président Menut

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Du jeudi au dimanche, retrouvez la guinguette Effet Mer sur les quais de La Cité de la Mer. Au programme ambiance musicale, danse, buvette et restauration sur place dans un cadre hors du commun, face à la mer. Présence de créateurs artisanaux. Attention les programmes et horaires peuvent être adaptés en fonction de la fréquentation et de la météo. Plus d’info sur le site cherbougetoi.com.

Du jeudi au dimanche, retrouvez la guinguette Effet Mer sur les quais de La Cité de la Mer. Au programme ambiance musicale, danse, buvette et restauration sur place dans un cadre hors du commun, face à la mer. Présence de créateurs artisanaux….

cherbougetoi@gmail.com +33 6 51 66 67 51 https://www.cherbougetoi.com/

Du jeudi au dimanche, retrouvez la guinguette Effet Mer sur les quais de La Cité de la Mer. Au programme ambiance musicale, danse, buvette et restauration sur place dans un cadre hors du commun, face à la mer. Présence de créateurs artisanaux. Attention les programmes et horaires peuvent être adaptés en fonction de la fréquentation et de la météo. Plus d’info sur le site cherbougetoi.com.

Cherbourg-Octeville Avenue du Président Menut Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-07-26 par