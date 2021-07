Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy GUINGUETTE DU PLATEAU DE HAYE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

GUINGUETTE DU PLATEAU DE HAYE Nancy, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Nancy. GUINGUETTE DU PLATEAU DE HAYE 2021-07-05 13:00:00 – 2021-07-13 22:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle MJC du Haut-du-Lièvre Du 05 au 22 juillet (fermeture le 14)

Du lundi au vendredi : 13h – 22h Sur les hauteurs de Nancy, cette guinguette organisée par la MJC & la Médiathèque Haut-du-Lièvre vous accueille pour vivre des moments conviviaux et de détente, sous le signe du partage et de la musique. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy lieuville 48.7018#6.14963