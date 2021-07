Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 67110, Niederbronn-les-Bains Guinguette du Herrenberg : Jazz et plus Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: 67110

Guinguette du Herrenberg : Jazz et plus 2021-08-17 20:00:00 – 2021-08-17 21:00:00
Niederbronn-les-Bains

Des soirées musicales dans un écrin de verdure et une ambiance conviviale ! Une buvette est proposée sur place. Des tables et des chaises sont à disposition (en cas de forte affluence, il est conseillé d'apporter sa propre chaise). A noter, en cas de météo défavorable, la programmation est annulée. Par le groupe Little Berry's Band. +33 3 88 80 37 66

