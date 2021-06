Guinguette du château Glanet « Le tire-bouchon » Mourens, 26 juin 2021-26 juin 2021, Mourens.

Guinguette du château Glanet « Le tire-bouchon » 2021-06-26 – 2021-08-29

Mourens Gironde Mourens

Guinguette « Tire-bouchon » sur la propriété viticole du Château Mourens. Venez vivre une expérience unique et conviviale avec au programme: dégustation de vins, ardoise et grillades de producteurs locaux, musique, danse, pièces de théâtre, jeux d’extérieur, espace enfant.

Pensez à réserver votre repas les samedi et dimanche midi.

Guinguette « Tire-bouchon » sur la propriété viticole du Château Mourens. Venez vivre une expérience unique et conviviale avec au programme: dégustation de vins, ardoise et grillades de producteurs locaux, musique, danse, pièces de théâtre, jeux d’extérieur, espace enfant.

Pensez à réserver votre repas les samedi et dimanche midi.

+33 6 32 73 57 13

Guinguette « Tire-bouchon » sur la propriété viticole du Château Mourens. Venez vivre une expérience unique et conviviale avec au programme: dégustation de vins, ardoise et grillades de producteurs locaux, musique, danse, pièces de théâtre, jeux d’extérieur, espace enfant.

Pensez à réserver votre repas les samedi et dimanche midi.

Guinguette « Tire-bouchon » sur la propriété viticole du Château Mourens. Venez vivre une expérience unique et conviviale avec au programme: dégustation de vins, ardoise et grillades de producteurs locaux, musique, danse, pièces de théâtre, jeux d’extérieur, espace enfant.

Pensez à réserver votre repas les samedi et dimanche midi.

Château Glanet

dernière mise à jour : 2021-06-11 par