Guinguette du bord de Sarthe parc de la Providence, 20 juin 2021-20 juin 2021, Alençon.

Guinguette du bord de Sarthe

parc de la Providence, le dimanche 20 juin à 14:00

Cette animation co-organisée par la Ville d’Alençon et la fédération “AlenÇongeles”, regroupant cinq associations culturelles locales, met à contribution la Régie des quartiers Alençonnaise pour la logistique, et les commerçants (restaurateurs-cafetiers) de la ville pour assurer une restauration simple sur place (boissons et vente à emporter). Au programme, des artistes locaux aux styles musicaux variés : Dimanche 20 juin : Pot’arts Des espaces ombragés sont prévus pour passer un bon moment musical, familial et convivial. Des places assises sont prévues autour de la scène. * Tous les dimanches * Entrée gratuite, 14h-19h * Parc de la Providence, Alençon * Respect des règles sanitaires en vigueur

Entrée gratuite

Installée au parc de la Providence, tous les dimanches après-midi (14h-19h) des mois de juillet et septembre (du 13 juin au 4 juillet et du 22 août au 26 septembre)

parc de la Providence Parc de la Providence Alençon Alençon Orne



