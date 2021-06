Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille Guinguette DJ SET spéciale La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille

La Place des Canailles (Les Dock Village), le samedi 3 juillet à 20:00

La Place des Canailles soutient la Pride marseille 2021 Réservez dès maintenant pour le DJ SET de Lonely Brothers CE SAMEDI 3 JUILLET !!! On pousse les tables sous la Pergola Canaille ! Venez vous éclater, fêter l’été avec des remix de folie.

Entrée libre

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T01:00:00

