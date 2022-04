GUINGUETTE DÉCENTRALISÉE Laval-sur-Vologne, 18 juin 2022, Laval-sur-Vologne.

L’association La Faîte et Memes Décentralisés s’associent pour vous faire découvrir les pépites du territoire !

Le samedi 18 juin prochain, pour célébrer les quatre ans de Memes Décentralisés, la ferme culturelle de La Faîte à Laval-sur-Vologne accueillera un micro-marché local et proposera un line-up intégralement issu du cru régional.

Un événement spécial à mi-chemin entre tradition et renouveau, dans une ambiance conviviale, festive et musicale !

Programme

> Concerts et djsets

> Mini-marché de producteurs locaux

> Dégustations (cidre, fromage, charcuterie…)

> Rétrospective exclusive : Quatre ans de Memes Décentralisés

> Tournoi de Où Est-Ce ?

> Rencontres et discussions : memes, traditions et cultures locales.

> Et bien d’autres choses

Programmation complète à venir…

Une guinguette de compétition

Pour cette occasion spéciale et le plus grand bonheur de vos papilles, on agrandira la carte de la guinguette avec des produits sélectionnés chez nos producteurs dans un rayon max de 100km ! Toujours un maximum de local et de fait maison.

———————————————————————–

BILLETTERIE (places limitées !)

https://www.helloasso.com/associations/la-faite/evenements/guinguette-decentralisee?fbclid=IwAR3laKCtAcBVIabnNCWSNd_jNj-1_-vQ-LGJFPR1Oa8foACxoixbVrwElSk

Camping sur place GRATUIT

(accessible jusqu’à dimanche 14h)

Illustration par Gabriel Memes Décentralisés.

