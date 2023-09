Octobre rose : marche du ruban rose Guinguette de Pombonne Bergerac, 7 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

MARCHE DU RUBAN ROSE AMBIANCÉE PAR MATHIEU ROSET et son ASSOCIATION TROUBADOUR

à partir de 8h30 : Accueil à la Guinguette de Pombonne pour un P’TIT DEJ PREVENTION Présence du Docteur Dominique HORNUS, Présidente de l’association Nationale Riposte, des médecins du Centre Municipal de Santé de la Ville de Bergerac, de l’association BOONS’N ROSES.

9h00 : Prise de paroles des officiels

9h30 : Départ de la marche

11h30/12h00 : Arrivée prévue sur le port

12h00 : Soupe et verre de l’amitié.

Guinguette de Pombonne Lac de Pombonne

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



ROSE RIBBON WALK AMBIANCED BY MATHIEU ROSET and his ASSOCIATION TROUBADOUR

from 8:30am: Welcome at the Guinguette de Pombonne for a PREVENTION BREAKFAST, attended by Doctor Dominique HORNUS, President of the Nationale Riposte association, doctors from the Bergerac Municipal Health Center, and the BOONS?N ROSES association.

9:00 am: Official speeches

9:30am: Start of the walk

11:30/12:00: Arrival at the port

12:00 p.m.: Soup and welcome drink

PASEO DE LA ROSA AMBIENTADA POR MATHIEU ROSET y su ASOCIACIÓN TROUBADOUR

a partir de las 8.30 h: Acogida en la Guinguette de Pombonne para un DESAYUNO DE PREVENCIÓN. Asisten: el Dr. Dominique HORNUS, Presidente de la asociación Nationale Riposte, médicos del Centro Municipal de Salud de Bergerac y la asociación BOONS?N ROSES.

9.00 h: Intervención de las autoridades

9:30h: Inicio de la marcha

11:30/12:00: Llegada al puerto

12:00: Sopa y bebida amistosa

MARSCH DES ROSENBANDES AMBIANZIERT VON MATHIEU ROSET und seiner ASSOCIATION TROUBADOUR

ab 8.30 Uhr: Empfang in der Guinguette de Pombonne für einen PREVENTIONSTAG Anwesenheit von Dr. Dominique HORNUS, Präsidentin der Association Nationale Riposte, Ärzten des Centre Municipal de Santé der Stadt Bergerac und der Association BOONS?N ROSES.

9.00 Uhr: Ansprache der offiziellen Vertreter

9.30 Uhr: Start des Marsches

11.30/12.00 Uhr: Geplante Ankunft am Hafen

12.00 Uhr: Suppe und Glas der Freundschaft

