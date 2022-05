Guinguette de l’été Salle Saint Maurice Bègles (33130) Catégories d’évènement: Bègles (33130)

Gironde

Guinguette de l'été
Salle Saint Maurice, le mercredi 22 juin à 14:30
Bègles (33130)

Salle Saint Maurice, le mercredi 22 juin à 14:30

La guinguette de l’été ! ———————— ### Animée par Mystère Guinche invité par le Bureau Information Séniors. Festif et coloré, Mystère Guinche s’exprime dans un style Chanson Française le tout patiné d’un esprit Guinguette Chic avec des chansons connues des années 50 à nos jours. Venez fêter l’été comme il se doit en chantant et en dansant ! De 14h30 à 17h00 à la Salle Saint Maurice **Inscription obligatoire** au Bureau Information Séniors : 05 56 49 69 32 ou par email : [info.seniors@mairie-begles.fr](mailto:info.seniors@mairie-begles.fr)

Spectacle musical à destination des séniors Béglais
Salle Saint Maurice
105 rue Alexis Capelle 33130 Begles
Bègles (33130)
Gironde

