Nord Un noël solidaire guinguette de la paix Lille, 21 décembre 2023, Lille. Un noël solidaire Jeudi 21 décembre, 12h00 guinguette de la paix Sur inscription Rendez-vous le jeudi 21 décembre 2023 de 12h à 15h30 à la salle La guinguette de la paix (75 rue du chevalier francais), pour partager un repas tous ensemble concocté et encadré par Milouda Boumazlag, cheffe cuisinière diplomée école des chefs, cuisine mode d’emploi(s) Thierry Marx. Au menu :

Pour l’entrée un velouté de butternut .Le plat poulet tandoori et son riz basmati et pour le dessert qui va plaire au gourmand une mousse 3 chocolats La participation est de 3€

L’inscription et réservation se fait auprès de chahinez lors des permanences a starter : – Entrée 6/8 n°3 rue de la briqueterie, 59800 Lille le 28 Novembre de 10h à 11h et le 29 Novembre de 14h à 16h

Place Limitée !! guinguette de la paix 75 rue du chevalier francais lille Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

