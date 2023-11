Festival Alimenterre guinguette de la paix Lille, 30 novembre 2023, Lille.

Festival Alimenterre Jeudi 30 novembre, 18h00 guinguette de la paix inscription

La Guinguette de la paix est ravie de vous convier à son ciné-soupe, dans le cadre du Festival Alimenterre. Nous aurons le plaisir de vous présenter le documentaire réalisé par Thomas Izebe » Les agités du bocage « (52 min), la projection sera suivie d’un moment convial durant lequel nous pourrons échanger et vous proposer une petite restauration, soupe de courges, croques et boisson. (N’oubliez pas d’avoir de la monnaie sur vous)

Synopsis: A la frontiere belge, l’un des derniers bocage du nord résiste face aux producteurs de patates. Dans ce bastion de l’agriculteur bio, des parents d’élèves, des maires ruraux, des agriculteurs se mobilisent pour défendre une agriculture locale et élevage de plein air. Face à eux, une production industrielle tente d’imposer ses normes et menace de changer radicalement un territoire. Jour après jour, deux mondes se font face, convoquant tous les auteurs du monde rural autour d’une question : quelle agriculture pour demain

Voici le déroulement de la soirée :

– 18h : Acceuil

– 18h30 : Projection du documentaire

– 19h30 : Temps d’échange convivial

– 20h30 : Cloture de l’événement

Nous espérons vivement votre présence en grand nombre pour partager ce moment

L’équipe de la guinguette de la paix.

guinguette de la paix 75 rue du chevalier francais lille Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T20:30:00+01:00

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T20:30:00+01:00