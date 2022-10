Changeons de regard guinguette de la paix Lille Catégories d’évènement: Lille

atelier guinguette de la paix 75 rue du chevalier francais lille Saint-Maurice Pellevoisin Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:guinguette@sci-france.org »}] Dans le cadre de la semaine des solidarités 2022 le centre social Albert Jacquard et la Guinguette de la Paix vous invite à notre atelier participatif pour déconstruire le handicap !

Au programme :

N_ous aborderons cette thématique à travers des activités participatives (débat mouvant, exposition silencieuse, jeux) afin de changer ensemble notre regard, en toute convivialité !_ Des boissons rafraîchissantes et de la petite restauration seront disponibles pour accompagner cet atelier participatif.

L’événement se déroulera le mardi 18 octobre de 18 heures à 20 heures, au 75 rue du Chevalier Français, 59800 Lille.

Pour participer, merci de vous inscrire à l’adresse guinguette@sci-france.org

