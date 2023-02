Guinguette de la «Mi-aou» Maîche Catégories d’Évènement: Doubs

Maîche

Guinguette de la «Mi-aou», 19 août 2023, Maîche

2023-08-19

Doubs Le retour de vacances se fera sous le signe de la fête et de la détente avec une guinguette populaire animée par ATOUBOUDCHAN.

Rendez-vous avec ce groupe franc-comtois euphorisant qui va vous faire taper du pied, remuer des fesses et chanter.

Bref, une invitation joyeuse à s’amuser avec lampions et nappes à carreaux !

