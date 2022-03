Guinguette de La Fontaine Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry Aisne Château-Thierry LA GUINGUETTE DE LA FONTAINE, en partenariat avec R2M et la Municipalité de Château-Thierry, organise son prochain thé dansant de l’année 2022, le DIMANCHE 27 MARS, au Palais des Rencontres de CHATEAU-THIERRY, Avenue de Lauconnois, de 15h00 à 20h00. L’animation sera assurée par Mathieu CZENSZ et son ensemble.

Entrée 12€/personne. Renseignements complémentaires et réservations au : 03.23.83.05.96 ou 03.26.81.26.39

ou directement sur le site :

