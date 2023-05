Les Sauvages accordéon et violoncelle par Félicien Brut etChristian-Pierre La Marca – Sérénades en Baronnies Guinguette de Beauvoin, 24 juin 2023, Beauvoisin.

Beauvoisin,Drôme

Une rencontre inédite entre deux musiciens brillants et généreux, entre deux amis, entre deux amoureux de la scène : Christian-Pierre La Marca et Félicien Brut..

2023-06-24 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-24 . EUR.

Guinguette de Beauvoin

Beauvoisin 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A unique encounter between two brilliant, generous musicians, two friends, two lovers of the stage: Christian-Pierre La Marca and Félicien Brut.

Un encuentro único entre dos músicos brillantes y generosos, entre dos amigos, entre dos amantes de la escena: Christian-Pierre La Marca y Félicien Brut.

Eine noch nie dagewesene Begegnung zwischen zwei brillanten und großzügigen Musikern, zwischen zwei Freunden, zwischen zwei Liebhabern der Bühne: Christian-Pierre La Marca und Félicien Brut.

