Magnetic Orchestra & Lou Rivaille Guinguette de Aouste Aouste-sur-Sye, 8 juillet 2023, Aouste-sur-Sye.

Aouste-sur-Sye,Drôme

Événement organisé dans le cadre de Jazz au village qui propose des concerts en plein air dans les beaux villages pittoresques de la vallée de la Drôme..

2023-07-08 21:00:00 fin : 2023-07-08 . EUR.

Guinguette de Aouste

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Event organized as part of Jazz au village, which offers open-air concerts in the beautiful, picturesque villages of the Drôme valley.

Evento organizado en el marco de Jazz au village, que ofrece conciertos al aire libre en los bellos y pintorescos pueblos del valle de la Drôme.

Veranstaltung im Rahmen von Jazz au village, das Freiluftkonzerte in den schönen, malerischen Dörfern des Drôme-Tals anbietet.

