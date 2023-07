Concerts le jeudi soir à la Guinguette de Aouste sur Sye Guinguette de Aouste Aouste-sur-Sye, 6 juillet 2023, Aouste-sur-Sye.

Aouste-sur-Sye,Drôme

Concerts tous les jeudis à la Guinguette de Aouste du 22 Juin à fin septembre.

2023-07-06 18:00:00 fin : 2023-09-28 22:00:00. .

Guinguette de Aouste Parc municipal, Avenue Amédée Terrail,

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concerts every Thursday at the Guinguette de Aouste from June 22 to the end of September

Conciertos todos los jueves en la Guinguette de Aouste del 22 de junio a finales de septiembre

Konzerte jeden Donnerstag in der Guinguette de Aouste vom 22. Juni bis Ende September

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans