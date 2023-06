Spectacle: « Les 3 Trésors » par la Compagnie Gyraf Guinguette d’Albas Albas, 26 juillet 2023, Albas.

Albas,Lot

« Les 3 trésors » de Gyraf transcendent les cultures et les époques. C’est un voyage musical intemporel et universel à travers les dénominateurs communs que sont la musique et la magie des contes (africains, taoïstes et aborigènes). Les enfants en sortent grandis et émerveillés.

C’est un spectacle à différents niveaux de lecture qui attirera l’attention des petits comme des grands, mercredi 26 juillet à la guinguette!.

2023-07-26 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-26 . EUR.

Guinguette d’Albas

Albas 46140 Lot Occitanie



gyraf’s « 3 Treasures » transcend cultures and eras. It’s a timeless, universal musical journey through the common denominators of music and the magic of storytelling (African, Taoist and Aboriginal). The children come out of it grown up and filled with wonder.

It’s a show with different reading levels that will capture the attention of young and old alike, on Wednesday July 26 at the guinguette!

los « 3 tesoros » de Gyraf trascienden culturas y épocas. Es un viaje musical atemporal y universal a través de los denominadores comunes de la música y la magia de los cuentos (africanos, taoístas y aborígenes). Los niños salen de él crecidos y llenos de asombro.

Un espectáculo con diferentes niveles de interpretación que cautivará a grandes y pequeños el miércoles 26 de julio en la Guinguette

« Die drei Schätze » von Gyraf überschreiten Kulturen und Epochen. Es ist eine zeitlose und universelle musikalische Reise durch die gemeinsamen Nenner Musik und die Magie der Märchen (afrikanische, taoistische und Aborigines-Märchen). Die Kinder gehen gestärkt und voller Staunen aus dieser Geschichte hervor.

Ein Spektakel auf verschiedenen Ebenen, das die Aufmerksamkeit von Groß und Klein am Mittwoch, dem 26. Juli, in der Guinguette auf sich ziehen wird!

