Spectacle « Déséquilibre » par la Compagnie La Plume Nomade Guinguette d’Albas Albas, 10 juin 2023, Albas.

Albas,Lot

Dé(s)équilibres.

Entre équilibre et chute, ne sommes-nous finalement pas toujours à la recherche du point de suspension où tout va bien?

Que ce soit physiquement ou mentalement, la vie est une recherche constante d’équilibre entre les changements.

Des bouteilles au fil, des paroles au chant, laissez-vous (em)porter par La Plume Nomade, samedi 10 juin à la guinguette!.

2023-06-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Guinguette d’Albas

Albas 46140 Lot Occitanie



Dé(s)équilibres.

Between balance and downfall, aren’t we always looking for the point of suspension where all goes well?

Whether physically or mentally, life is a constant search for balance between changes.

From bottles to thread, from words to song, let La Plume Nomade (em)porter you, Saturday June 10 at the guinguette!

El desequilibrio.

Entre el equilibrio y la caída, ¿no buscamos siempre el punto suspensivo en el que todo va bien?

Ya sea física o mentalmente, la vida es una búsqueda constante del equilibrio entre los cambios.

De la botella al hilo, de la palabra a la canción, ¡déjese (em)portar por La Plume Nomade el sábado 10 de junio en la guinguette!

De(s)balancen.

Sind wir zwischen Gleichgewicht und Fall nicht immer auf der Suche nach dem Punkt, an dem alles in Ordnung ist?

Ob körperlich oder geistig, das Leben ist eine ständige Suche nach dem Gleichgewicht zwischen den Veränderungen.

Lassen Sie sich von La Plume Nomade am Samstag, den 10. Juni in der Guinguette von den Flaschen zum Faden, von den Worten zum Gesang (em)tragen!

