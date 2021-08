GUINGUETTE CLUB X RADIO PIÑATA (OPEN AIR) W. MÉZIGUE Montpellier, 15 août 2021, Montpellier.

GUINGUETTE CLUB X RADIO PIÑATA (OPEN AIR) W. MÉZIGUE 2021-08-15 – 2021-08-15

Montpellier Hérault

Guinguette Club de retour le dimanche 15 août à la Halle Tropisme avec MÉZIGUE & Piñata Radio !

MÉZIGUE

Cela fait plusieurs années maintenant que Mézigue s’invite dans la vie de ceux qui voulaient le voir. Adepte de Mézigue lui-même, il puise son inspiration dans l’argot français, le béton, la nature et le vide qui constitue tout.

Mézigue n’aime pas parler de Mézigue, c’est lui qui a écrit cette biographie et il préfère la garder confidentielle.

PIÑATA RADIO

Depuis plus de 2 ans, Piñata Radio émet depuis Montpellier 24h/24, 7j/7 depuis une friche culturelle, cette web-radio indépendante et non-commerciale, met en valeur les scènes locales, de Montpellier et de la côte méditerranéenne.

De tout âge et d’inspirations différentes, plus de 60 résidents et d’autres centaines d’invités forment et alimentent cette plateforme en ligne pour la musique et créativité.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par OT MONTPELLIER