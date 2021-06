Dieppe Dieppe 76200, Dieppe [Guinguette] Chez Louisette Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: 76200

[Guinguette] Chez Louisette 2021-06-12 – 2021-06-12 Dieppe 76200

L'épicerie solidaire Chez Louisette propose une guinguette en plein air. Les habitants pourront venir se restaurer, en s'inscrivant au préalable, pour le repas prévu à cette occasion, ou venir pour une petite collation de restauration rapide. Ils pourront entrer dans la danse avec les musiciens si le cœur leur en dit. +33 2 35 83 80 87

Détails Catégories d’évènement: 76200, Dieppe Étiquettes évènement : Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville 49.92811#1.08605