Guinguette Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Guinguette Cherbourg-en-Cotentin, 9 octobre 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Guinguette Salle Pierre Montécot Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

2022-10-09 13:30:00 13:30:00 – 2022-10-09 17:30:00 17:30:00 Salle Pierre Montécot Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Après-midi sous la houlette de Arthur DJ sous le couvert de l’association “Les P’tites Notes”.

Rendez-vous convivial très apprécié de nos danseurs fidèles.

Buvette et pâtisseries sur place.

assoc.lesptitesnotes@free.fr +33 6 89 24 07 93 http://associationlesptitesnotes.fr/

