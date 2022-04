Guinguette bucolique Saint-Vincent-du-Pendit Saint-Vincent-du-Pendit Catégories d’évènement: Lot

Saint-Vincent-du-Pendit

Guinguette bucolique Saint-Vincent-du-Pendit, 12 juin 2022, Saint-Vincent-du-Pendit. Guinguette bucolique Saint-Vincent-du-Pendit

2022-06-12 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-12 19:00:00 19:00:00

Saint-Vincent-du-Pendit Lot Saint-Vincent-du-Pendit 8 12 EUR Arts Scènes et Cie propose un après-midi festif et de multiples propositions artistiques, tels concerts, spectacles, animations pour petits et grands. Buvette et restauration sur place : le repas du midi sera préparé par l’Ass’hortie. +33 5 81 48 01 62 ©Artscenesetcie

Saint-Vincent-du-Pendit

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Vincent-du-Pendit Autres Lieu Saint-Vincent-du-Pendit Adresse Ville Saint-Vincent-du-Pendit lieuville Saint-Vincent-du-Pendit Departement Lot

Saint-Vincent-du-Pendit Saint-Vincent-du-Pendit Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-du-pendit/

Guinguette bucolique Saint-Vincent-du-Pendit 2022-06-12 was last modified: by Guinguette bucolique Saint-Vincent-du-Pendit Saint-Vincent-du-Pendit 12 juin 2022 Lot Saint-Vincent-du-Pendit

Saint-Vincent-du-Pendit Lot