GUINGUETTE Besançon, 3 juin 2022, Besançon.

GUINGUETTE Foyer Des Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon

2022-06-03 20:30:00 – 2022-06-04 Foyer Des Oiseaux 48 Rue des Cras

Besançon Doubs Besançon

EUR 5 5 GUINGUETTE

Vendredi 3 juin

Avec Patrick et ses musiciens

musette

Horaires : 20h30 – Minuit

entrée : 5€

Possibilité de se restaurer au restaurant des Oiseaux de 19h à 20h Vendredi 03 juin : Moules Frites

C’est le rendez-vous mensuel délicieusement rétro des amoureux de la danse de salon, valse, tango, passo, marche, polka et autre java, avec le petit vin blanc, l’accordéon, les lampions multicolores, la boule à facettes et tous les ingrédients de la fête populaire.

Possibilité de se restaurer au restaurant des Oiseaux de 19h à 20h Vendredi 03 juin : Moules Frites

contact@hajlesoiseaux.fr +33 3 81 40 32 00

GUINGUETTE

Vendredi 3 juin

Avec Patrick et ses musiciens

musette

Horaires : 20h30 – Minuit

entrée : 5€

Possibilité de se restaurer au restaurant des Oiseaux de 19h à 20h Vendredi 03 juin : Moules Frites

C’est le rendez-vous mensuel délicieusement rétro des amoureux de la danse de salon, valse, tango, passo, marche, polka et autre java, avec le petit vin blanc, l’accordéon, les lampions multicolores, la boule à facettes et tous les ingrédients de la fête populaire.

Possibilité de se restaurer au restaurant des Oiseaux de 19h à 20h Vendredi 03 juin : Moules Frites

Foyer Des Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon

dernière mise à jour : 2022-05-04 par