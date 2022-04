Guinguette : Beguda e Blau de China 13 Rue Bénédit,13001 Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

13 Rue Bénédit, 13001 Marseille, le dimanche 8 mai à 12:00

Les Caminòts Bolégans vous proposent de se retrouver le dimanche 8 mai pour partager un moment convivial et musical. Petite restauration et buvette sur place. Jeu pour enfant. Animation musicale assurée par le groupe OSS 13. Renseignement au 07.82.38.11.03 Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T12:00:00 2022-05-08T17:00:00

