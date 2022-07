Guinguette/ Bal Floc’h, 17 août 2022 20:30, Morlaix.

Date de l’événement : 17/08/2022 – 18/08/2022

20:30 – 00:30

Mercredi 17 Août Guinguette, Bal Floc’h

A partir de 20H30 à 00H30 Place des Jacobins (sur plancher)

Le Bal Floc’h est un bal proche des gens, à ciel ouvert, et hors du temps… C’est ce petit bal, perdu ou rangé quelque part dans un coin de chaque tête. Il est voyageur et tout terrain. Il y fera bon danser de longues heures sur tout ce qui nous plaît.

Il y aura toute sorte de gens, jeunes et plus âgés ; on dansera à deux, en rond, en carré ; on y fera hurler la gavotte, piquer la polka, glisser la valse et l’on y jouera même des trucs qui roulent terrible : des belles cumbias, des biguines, des javas, des tangos, des zydecos, des chamamés et toute sortes d’ « uses-godasses à gauchos » !

Il y aura des surprises, des cascades et du bon cœur !