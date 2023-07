Journée Polynésienne Guinguette Au Phil de l’Ô Salles, 22 juillet 2023, Salles.

Salles,Gironde

L’association Hinano Ura organise une journée polynésienne à Salles !

Au programme :

Repas tahitien et démonstrations de danses traditionnelles

Artisanat polynésien et animations toute la journée

Pour vos inscriptions aux repas, flashez le QR Code de l’affiche !

https://www.helloasso.com/…/journee-polynesienne-repas….

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Guinguette Au Phil de l’Ô Rue de la Haute Lande

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Hinano Ura association is organizing a Polynesian day in Salles!

On the program:

Tahitian meal and traditional dance demonstrations

Polynesian crafts and entertainment all day long

To register for the meals, just flash the QR Code on the poster!

https://www.helloasso.com/…/journee-polynesienne-repas…

La asociación Hinano Ura organiza una jornada polinesia en Salles

En el programa:

Comida tahitiana y demostraciones de danza tradicional

Artesanía polinesia y animaciones durante todo el día

Para inscribirse en las comidas, basta con mostrar el código QR que aparece en el cartel

https://www.helloasso.com/…/journee-polynesienne-repas…

Der Verein Hinano Ura organisiert einen polynesischen Tag in Salles!

Auf dem Programm stehen:

Tahitisches Essen und Vorführungen traditioneller Tänze

Polynesisches Kunsthandwerk und Animationen den ganzen Tag über

Für Ihre Anmeldungen zu den Mahlzeiten flashen Sie den QR-Code auf dem Plakat!

https://www.helloasso.com/…/journee-polynesienne-repas…

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Val de l’Eyre