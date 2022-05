Guinguette au Lac de Tolerme Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière Catégories d’évènement: Lot

2022-06-01 14:30:00 – 2022-06-01 19:00:00

Sénaillac-Latronquière Lot Tous les mercredis de début juin à fin septembre, Guinguette au lac du Tolerme.

De 14h30 à 19h à partir de 19h programme de juin

Mercredi 1er juin : Gilles SABY

Une restauration est prévue vers 19h, au menu du 1er juin : TRUFFADE SAUCISSES

Le mercredi 8 juin : Anaïs BESSIERE et Fabien PEREZ

19h : repas convivial

Le mercredi 15 juin : Mathieu MARTINIE

19h : repas convivial

Le mercredi 22 juin : Laurent MICHELOTTO et Alexandra PARRIS

19h : repas convivial

Le mercredi 29 juin : Gérard GOUNY

19h : repas convivial La Guinguette au lac du Tolerme, c’est unrepas et un moment convivial ouvert à tous, danseur ou pas.

Si vous voulez diner au bord du lac, cette restauration vous offrira un cadre idyllique agrémenté

