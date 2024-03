GUINGUETTE AU CHÂTEAU Prades-le-Lez, vendredi 28 juin 2024.

GRATUIT en accès libre

Vendredi 28 juin au domaine départemental de Restinclières Prades le Lez

à partir de 19h

Venez vivre un moment convivial et festif au Domaine de Restinclières en dégustant les produits de l’agriculture biologique et des circuits courts, avec spectacle, musique, vignerons et producteurs locaux.

– Spectacle d’improvisation de 19h à 20h, dans la cour du château

Un spectacle familial, interactif et burlesque.

Avec la Cie du Capitaine tout public

– La guinguette de 20h à minuit, sur le parvis du château

Restauration (salée et sucrée) et boissons payant

Ambiance musicale assurée par Les Bandits Manchots

A boire

– Viticulteurs

– Brasseur

– Boissons sans alcool

A manger

– Coquillages et fruits de mer

– Plats salés

– Fromages

– Glaces

– Dessert …

Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toute l’année .

