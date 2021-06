Cenon Résidence Henri Sellier Cenon, Gironde Guinguette à Sellier Résidence Henri Sellier Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Guinguette à Sellier Résidence Henri Sellier, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cenon. Guinguette à Sellier

du samedi 10 juillet au jeudi 29 juillet à Résidence Henri Sellier

Rythmées et animées grâce aux associations locales: [Germaine Veille](https://www.facebook.com/GermaineVeille/?referrer=services_landing_page), [Ricochet sonore](https://www.facebook.com/ricochet.sonore), le Déclencheur souple, ou encore le [conseil citoyen du Bas Cenon](https://www.facebook.com/conseilcitoyenbascenon), venez profiter de belles soirées estivales musicales et conviviales! * **Samedis 10, 17 et 24 juillet, à partir de 17h** * **Jeudi 29 juillet, à partir de 15h**

Gratuit, ouvert à tous

Durement touchés par la pandémie, les secteurs culturel, associatif ou encore sportif remettent le couvert, dès cet été avec « Show aux coeurs », un rendez-vous (f)estival près de chez vous! Résidence Henri Sellier Rue Gabriel Bès cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T17:00:00 2021-07-10T23:00:00;2021-07-17T17:00:00 2021-07-17T23:00:00;2021-07-24T17:00:00 2021-07-24T23:00:00;2021-07-29T15:00:00 2021-07-29T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Résidence Henri Sellier Adresse Rue Gabriel Bès cenon Ville Cenon lieuville Résidence Henri Sellier Cenon