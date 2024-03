Guinguette à l’Atelier de Carentan Carentan-les-Marais, jeudi 6 juin 2024.

Guinguette à l’Atelier de Carentan Carentan-les-Marais Manche

Vendredi

Ouverture de l’espace de Sylvie et Jean-Marie, ambiance guinguette, exposition civiles année 40, concerts, boutique éphémère…

Au programme

6 juin 11h 18h, présentation et vente d’ouvrages de la maison d’édition OREP, dédiés à l’histoire de Normandie.

7 juin 19h30 et 21h15, concert du groupe Swing Field Unit ETO. Formation venue d’Allemagne, trio bien dans l’air du temps de la libération qui vous emmènera dans les classiques du swing. Gratuit, sans réservation

7 juin 22h, projection plein air de plusieurs épisodes du cour métrage RESISTANCE. Présence du réalisateur et de quelques acteurs pour partager avec le public cette expérience cinématographique. Gratuit, sans réservation.

7 et 8 juin découverte jeu de rôle, séances découvertes à 14h, 16h, 18h et 21h. Autour d’une table tentez de résoudre les énigmes, surmonter les obstacles et affronter de nombreux périples. Gratuit sur réservation donjouonsetrolon@gmail.com

7 et 8 juin 11h 12h et 14h -17h, boutique éphémère, ouverture des réserves de l’Atelier pour acheter vêtements et accessoires originaux.

8 juin 10h 12h, mise en beauté, l’Atelier de Véro viendra vous coiffer. 8€, sans réservation.

8 juin 21h, concert de Swing Melodies Orchestra. Swing et chants sur des airs populaires. Gratuit, sans réservation.

8 et 9 10h-18h, séance dédicace de Julien Defer pour son ouvrage L’occupation en Normandie. édition OREP.

8 et 9 juin 11h 12h et 14h 16h, rencontre et séance de dédicace de Sylvie Caillard. Second livre sur la mode des années 40.

Restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 10:00:00

fin : 2024-06-09

11 Rue Jean Truffaut

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

L’événement Guinguette à l’Atelier de Carentan Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2024-03-24 par OT Baie du Cotentin